Le ballon-chasseur fait son retour!

Les nostalgiques pourront revivre leurs années du ballon-chasseur ou ballon-prisonnier le 1er octobre prochain lors de la Classique Noir & Or de Dodgeball. Photo iStock

Qui se souvient de ses récréations ou du temps avant le son de la cloche pour le début d’après-midi au primaire et des parties de ballon-prisonnier? Ou encore mieux du film Dodgeball : A true Underdog Story mettant notamment en vedette Vince Vaughn?

Ça vous manque? Voici l’occasion de renouer avec votre jeu préféré d’autrefois.

L’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) vous fera revivre l’époque du ballon-chasseur lors d’un tournoi pour la cause.

Les nostalgiques du ballon chasseur, ou ballon-prisonnier, sont conviés à la Classique Noir & Or de Dodgeball le samedi 1er octobre, dès 8h. L’action se passera sur le site de Dekhockey Sept-Îles.

L’événement, qui deviendra certes une classique, permettra d’amasser des fonds pour les options sportives de l’IESI.

« Venez en grand nombre lâchez votre fou dans une compétition féroce de ballon-chasseur et du même coup, participer à la réussite scolaire des jeunes de notre école », est-il mentionné sur l’événement Facebook.

Les inscriptions se prennent jusqu’au 28 septembre. Il en coûte 120$ par équipe de six joueurs. Pour information et inscription, communiquez via Messenger (Facebook) avec Alexandre Tremblay ou Pierre-Luc Morin.