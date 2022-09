Ann-Sophie Bettez (à droite) et la Force de Montréal débarqueront à Sept-Îles au début décembre. Photo Keven Raphaël

Ann-Sophie Bettez et la Force de Montréal joueront à Sept-Îles en décembre

Les amateurs de hockey de la région pourront voir deux matchs de la la nouvelle équipe de Montréal de la Premier Hockey Federation (PHF) et sa Septilienne Ann-Sophie Bettez à l’aréna Conrad-Parent au début décembre.

Ce sont les 3 et 4 décembre que la Force de Montréal disputera deux parties de sa saison régulière à Sept-Îles. Lors du dévoilement du nom et de l’uniforme de la formation à la fin août, l’organisation avait annoncé qu’elle jouerait des matchs de présaison et de saison régulière dans sept communautés à travers le Québec.