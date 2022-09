C’est le retour du festival Envol d’automne au Parc Nature

Jessica Desrochers, coordonnatrice du parc et responsable des activités du festival, rappelle que cet évènement est une belle occasion de profiter des couleurs chaudes de l’automne en famille.

Après trois ans d’absence, c’est le grand retour du festival Envol d’automne du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, qui se tiendra du 23 au 25 septembre. Pour cette année, les organisateurs du festival apportent des nouveautés qui offriront aux visiteurs une gamme d’activités reliant l’observation de la nature sous toutes ses formes.

« D’abord et avant tout, Envol d’automne se veut un festival axé sur l’ornithologie. C’est une activité familiale, et c’est une belle occasion d’en apprendre plus sur les oiseaux tout en sillonnant le parc », lance d’entrée de jeu Denis Cardinal, directeur général du Parc Nature.

« En plus que cette année, nous aurons des ornithologues chevronnés qui serviront de guides, qui vont enseigner comment mieux observer les oiseaux, et donner des façons de bien les identifier. Nous prêtons même des jumelles à ceux et celles qui n’en ont pas », ajoute-t-il.

Selon l’application eBird, qui est un guide d’identification virtuel, 229 espèces d’oiseaux ont été recensées au Parc Nature, qui compte parmi les cinq meilleurs sites d’observation au Québec.

L’incorporation des activités estivales et celle de mycologie constituentla grande nouveauté pour cette édition. En effet, les visites guidées de la faune et de la flore sur les sentiers, les soirées d’astronomie ainsi que le parcours à énigmes se maintiennent jusqu’à la présentation du festival.

Des ornithologues chevronnés serviront de guides, enseigneront comment mieux observer les oiseaux et donneront des trucs afin de bien les identifier. Photo archives

« Pour le parcours à énigmes, les gens partent avec une carte, des clefs, une montre et une loupe. Ils ouvrent des coffres qui donnent des indices le long du parcours, avec comme toile de fond l’histoire du premier village de Pointe-aux-Outardes, qui était construit à l’emplacement actuel du parc. Construit en 1850, ça en fait un des plus vieux villages du secteur », détaille M. Cardinal.

Jessica Desrochers, coordonnatrice du parc et responsable des activités du festival, rappelle que cet évènement est une belle occasion de profiter des couleurs chaudes de l’automne en famille.

« Les gens peuvent faire quelques activités et rester au parc pour profiter des lieux, comme pique-niquer sur la plage », termine-t-elle.