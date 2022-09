Fermeture temporaire de deux semaines du CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan

C’est au tour du CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan de subir les conséquences du manque de personnel infirmier. Il sera temporairement fermé du dimanche 11 septembre à 16 h au lundi 26 septembre à 8 h.

«En tout temps, la population peut obtenir des conseils en contactant le service Info-Santé 811 et le service 911 en cas d’urgence. Il est aussi possible de se rendre au CLSC de Rivière-Saint-Jean (418 949-2020) ou au CLSC de Rivière-au-Tonnerre (418 465-2146) sur les heures d’ouverture. Les usagers peuvent aussi se rendre au Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie, à Havre-Saint-Pierre », précise le CISSS de la Côte-Nord.