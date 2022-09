Les cours de natation à Sept-Îles passent par le programme Sept-Mers

Noria Forbes et Amélie Forbes, les deux monitrices derrière le nouveau programme de cours de natation des Sept-Mers du Club de natation de Sept-Îles.

Le programme de natation de la Croix-Rouge n’est plus. Place maintenant aux cours des Sept-Mers du Club de natation de Sept-Îles. Amélie Rodgers et Noria Forbes sont les deux responsables de la formule maison.

Avec le retrait du programme aquatique de la Croix-Rouge, le Club de natation de Sept-Îles (CNSI) se devait de trouver une option pour les cours de natation dispensés aux jeunes de 7 à 17 ans.

« On avait le choix entre deux ou trois programmes, mais le meilleur choix était de le faire nous-même, car ce n’était pas la vision qu’on avait », indiquent Amélie et Noria, toutes deux monitrices en sécurité aquatique pour la Ville de Sept-Îles et gestionnaire au CNSI.

Elles auront mis près de trois mois à bâtir le programme des cours de natation des Sept-Mers. Il comptera deux niveaux de plus que ce qu’offrait la Croix-Rouge, soit douze au lieu de dix.

« On veut garder les jeunes à nager plus longtemps et qu’ils suivent les cours pour être sauveteur. Ça va aussi les inciter à avoir une belle technique de nage et ça va les initier aux sports aquatiques », ont-elles dit.

Avec l’ancien programme, il s’écoulait deux ans entre la fin du dernier niveau et l’admissibilité pour suivre la formation de sauveteur.

Les niveaux offerts seront différents et permettront une meilleure endurance pour les jeunes. Ça augmentera ainsi leurs performances.

Parmi les points, le dos crawlé s’apprendra au niveau 4 au lieu du 5. Les changements les plus importants se verront dans les niveaux 8 à 12, tremplin pour de futurs sauveteurs.

« Rendu-là, on axe pour qu’ils aient une belle technique, on pousse pour qu’ils nagent sur plage plus longtemps, des éléments pour le cours de sauveteur. »

Globalement, Amélie et Noria veulent que les jeunes sachent nager et qu’ils aient du plaisir dans l’eau. « On veut leur donner le goût de continuer. Être sauveteur, c’est une bonne job étudiante. »

Fierté

Monter un programme comme elles l’ont fait a demandé aux deux monitrices d’avoir une bonne capacité de gestion, de respecter des objectifs et des échéanciers et de faire preuve de créativité. Pour Amélie, « ç’a m’a aidé avec le français et Excel. » « C’est beaucoup d’organisation», ont-elles laissé savoir. Elles en sont fières.

Équivalences

Les cours, qui s’étaleront sur dix semaines par session (automne – hiver – printemps), commenceront les 17 et 18 septembre. Ils se tiendront toujours la fin de semaine.

Pour le tableau des équivalences pour les niveaux, les parents sont invités à consulter le document disponible sur Facebook (Cours de natation des Sept-Mers) ou à écrire à Amélie ou Noria à cours.natation.sept-mers@outlook.com, pour toutes particularités ou questions.

« On ne veut pas surclasser ou sous-classer un jeune. On fera une évaluation au premier cours pour qu’il soit dans le bon niveau. Pour le programme, on va s’ajuster avec le temps. »