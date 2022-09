La série Les Perles, écrite par Erika Soucy, était en tournage à Portneuf-sur-Mer, Longue-Rive et Forestville du 31 août au 2 septembre. Photo : Courtoisie

On tourne à Portneuf-sur-Mer

Le village de Portneuf-sur-Mer a accueilli cette semaine l’équipe de tournage de la série Les Perles écrite par l’autrice Erika Soucy, originaire de la place.

Du 31 août au 2 septembre, les comédiens ont joué leurs scènes à différents lieux de tournage à travers la municipalité ainsi qu’à Longue-Rive et Forestville.

« On termine le tournage aujourd’hui après 41 jours passés ensemble. On devient comme une famille puisqu’on se côtoie 80-90 heures par semaine durant plus d’un mois. Ce sera donc émouvant ce soir de se quitter », affirme celle qui interprète le personnage principal de la série, Bianca Gervais, en entrevue au Journal Haute-Côte-Nord.

Le 3 septembre, l’équipe technique utilisera des drones pour filmer des scènes de paysages qui exposeront la beauté des paysages de la Haute-Côte-Nord.

Dès le départ, lorsqu’elle a commencé à écrire la série, à la demande de l’entreprise de production Encore Télévision, Erika Soucy voulait tourner des images dans son village natal pour le mettre en valeur, mais aussi pour exposer ses réalités.

Les Perles

La série de 13 épisodes de 22 minutes abordera plusieurs thèmes relatifs aux femmes, notamment la monoparentalité, la charge mentale, le droit à l’erreur et l’amour de la famille.

« En primeur, je peux dire aux Nord-Côtiers qu’on y parlera aussi de maternité précoce », dévoile la Portneuvoise.

Comme le tournage prend fin le 2 septembre, les émissions seront offertes aux abonnés du Club Illico au printemps 2023.

L’autrice planche déjà sur une deuxième saison, qui n’est toujours pas confirmée par les producteurs, mais « en développement ». Elle travaille également sur un album jeunesse qui verra le jour dans deux ans.

