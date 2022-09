Un dentiste de Lévis comme candidat libéral dans Duplessis

Le Parti libéral du Québec sera représenté par Chamroeun Khuon, un dentiste de Lévis ayant déjà habité Sept-Îles, pour l’élection du 3 octobre.

Les libéraux ont présenté leur candidat par le biais d’un communiqué jeudi, en fin de journée. L’homme a fui le génocide des Khmers rouges au Cambodge dans les années 1980 en venant s’établir au Québec.

« Ayant résidé à Sept-Îles pendant plus de cinq ans, Chamroeun Khuon travaille dorénavant en tant que dentiste », a indiqué le PLQ.

Lors de l’élection fédérale de 2019, l’homme s’est présenté dans la circonscription de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis sous la bannière du NPD. Il a récidivé en 2021, mais cette fois comme indépendant avec son propre mouvement nommé « Génération R ». Il souhaitait offrir une alternative écologique.

« Engagé à contribuer à la prospérité de la société québécoise, le candidat offre des nettoyages dentaires gratuits aux jeunes enfants provenant de familles défavorisées, en plus d’œuvrer à rendre les soins de santé dentaires plus abordables en réduisant le coût des traitements et en trouvant des alternatives moins onéreuses », souligne le parti.

« Je veux en faire plus pour les familles du comté de Duplessis. Avec la hausse du coût de la vie et la crise du logement, ça devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts », mentionne le candidat.

Chamroeun Khuon affirme s’être engagé avec les libéraux avec la « ferme conviction qu’on peut et qu’on doit en faire plus en matière de santé. »