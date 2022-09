Chronique | Fido et le retour en classe

L’été et les vacances scolaires représentent pour le chien de famille une période de bonheur intense. Il a droit aux enfants de la famille, aux amis de ceux-ci, il passe plus de temps dehors et il profite de la présence plus fréquente des parents. Plein d’humains pour jouer et pour se faire caresser, WOW ! Et puis les vacances se terminent et Fido se retrouve seul beaucoup plus souvent, il s’ennuie, il est privé de la belle dynamique familiale qui le rendait si heureux.

Peut-on aider Fido à s’adapter à cette transition vacances – retour à l’école? Bien sûr. Tout d’abord il faut comprendre que Fido est un animal grégaire. S’il est bien socialisé, il aime la compagnie des gens. Depuis des millions d’années, les canidés fonctionnent en groupe. Quand vous quittez la maison, Fido ne comprend pas pourquoi vous ne l’amenez pas avec vous. Autrement dit, rien ne peut remplacer votre présence. Mais bonne nouvelle, il est possible de compenser votre absence.

Plusieurs suggèrent d’habituer Fido progressivement à vos absences. Pourtant aucune étude ne démontre qu’une telle habituation est facilitante. Personnellement, je recommande plutôt d’occuper Fido le plus possible en votre absence. Et de modifier vos départs et arrivées, de façon à lui assurer le plus de confort possible.

Quelques suggestions :

1- Ignorez votre chien une minute avant votre départ, et juste avant de partir offrez-lui une chasse aux trésors ou un kong congelé. En associant ainsi votre départ avec le plaisir de la chasse, de dépecer une proie et de manger, il risque moins de s’ennuyer, voire de faire de l’anxiété de séparation.

2- Ignorez votre chien pendant une minute à votre arrivée, et ensuite faites la fête avec lui. En agissant ainsi vous aider votre chien à fêter votre présence et non pas votre arrivée. Être constamment dans l’attente de votre retour peut être anxiogène pour votre chien.

3- Ne le mettez pas en cage. Laissez Fido libre autant que possible, il pourra se promener, sentir, écouter, voir et s’installer là où il se sentira confortable.

4- Offrez-lui de la musique. Eh oui, certains chiens sont apaisés par la musique. J’ai eu un berger allemand qui s’endormait, couché près des haut-parleurs, avec les concertos pour violoncelle de Bach. Je vous jure, c’est vrai! You tube offre aussi plusieurs options de musiques pour aider les chiens à relaxer.

5- Demandez à un ami ou un voisin de lui offrir une ou deux sorties pendant la journée.

6- Si possible, offrez-lui de la compagnie poilue. Un chien représente le meilleur jouet qui soit pour un chien. Un chat peut aussi dépanner.

7- Des jouets qui stimulent le cognitif du chien et qui lui permettent de satisfaire ses besoins masticatoires, peuvent aussi aider. Certains jouets peuvent exiger de Fido passablement d’efforts et de réflexion pour atteindre les gâteries cachées, n’hésitez pas à lui en offrir plusieurs.

8- Certains appareils de distribution de gâteries avec caméra (et même possibilité d’entendre et de se faire entendre par Fido) peuvent aussi occuper Fido et rassurer maman et papa au travail.

9- Si l’organisation familiale est différente avec le retour en classe, la quantité d’activité physique de Fido ne devrait pas en être diminuée. Fido se fout quand il va jouer dehors, courir, explorer et jouer avec vous. Il s’adaptera à votre nouvel horaire.

10- Amenez votre chien au travail. Oui, je sais, je rêve. N’empêche que certains employeurs sont ouverts à cette idée. Et un chien en milieu de travail c’est une source de bonheur garanti.

Le retour à la routine école – boulot ne devrait pas priver Fido de son bien-être. Il vous faudra une organisation différente, mais il est possible de concilier les horaires et les besoins de toute la famille, y compris ceux de Fido. Il le mérite bien!

Flatouilles à votre chien!