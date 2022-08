Acquisition de végétaux rares pour le Jardin du ruisseau Bois-Joli

Pour une septième année, le Jardin du ruisseau Bois-Joli a reçu une subvention dans le cadre du programme L’envert de ta cour, qui vise le verdissement des terrains des organismes à but non lucratifs, des écoles et des garderies.



Cette année, le montant de 2000 $ a été utilisé pour l’achat de plusieurs plantes de collections rares et uniques en climat nordique.

Selon le tableau de zones de rusticité pour le Québec (Ressources Naturelles Canada, zones 1981-2010), la ville de Sept-Îles est classée zone 3 et plusieurs de ceux plantés dans le cadre du projet sont de zone 5 voire même 6.

Malgré cela, il est quand même possible de faire pousser ces végétaux.

« Ces végétaux sont rares et habituellement non-rustiques sur la Côte-Nord et certains de ces végétaux ont été acquis par l’entremise de Pierre Drouin, Horticulteur en chef du Jardin. », mentionne Marie-Ève Desrosiers, directrice du Jardin du ruisseau Bois-Joli.

« Parmi les nouvelles variétés plantées au Jardin, le Tulipier de Virginie, les arbres à noix, l’If du Japon, l’érable de Corée (pour ne nommer que ceux-là) proviennent de chez Pierre et sont bien implantés ici depuis environ 8 ans », précise-t-elle.

La soirée d’inauguration s’est déroulée en compagnie des participants et des partenaires tels qu’Alouette et la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles. Photo courtoisie