Le président de l’UMQ de passage à Sept-Îles

C’est dans le cadre de sa tournée du Québec 2022 ayant pour thème « Municipal d’abord » que le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, Daniel Côté, était de passage à Sept-Îles.

À cette occasion, il a rencontré le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, et le maire de Port-Cartier, Alain Thibault. Plusieurs conseillers des deux villes étaient également présents. M. Côté a poursuivi son périple sur la Côte-Nord en direction de Fermont où il y a rencontré le maire, Martin St-Laurent.

En cette veille d’élection provinciale, cette initiative permet à M. Côté de mieux connaître et comprendre les revendications des municipalités.

« Cette tournée nous permet d’établir les priorités municipales. Par la suite à la mi-septembre, on va avoir un sommet municipal et tous les chefs de partis ont confirmé leur présence. On va les challenger sur ses priorités et on va vouloir des engagements de leur part », indique le maire de Gaspé.

Durant cette tournée et lors de cette rencontre à Sept-Îles, Daniel Côté a pu constater que l’enjeu de l’inflation touche grandement les municipalités. Comme il l’explique, le coût des contrats et les dépenses d’une ville ne cessent d’augmenter alors que les revenus restent les mêmes.

« On est frappé de plein fouet par l’inflation. Les contrats pour le déneigement sont en hausse. Les frais pour le carburant des camions de la voirie augmentent. On va souhaiter avoir un soutien du gouvernement du Québec », affirme M. Côté.

Transport aérien

Un autre dossier important qui a été abordé durant cette tournée est celui du transport aérien. Une région comme la Côte-Nord est touchée par le manque de service.

Tout d’abord, Daniel Côté croit que le programme des billets à 500$ du gouvernement du Québec est une bonne initiative. Il s’agit selon lui d’un pas important fait par le gouvernement de s’impliquer dans ce dossier.

Par contre, il reconnaît que la desserte aérienne dans certaines régions n’est pas encore idéale. Il blâme en partie le manque de main-d’œuvre ou le manque d’appareil qui affecte les compagnies aériennes.

« Le problème qu’on a présentement est qu’il n’y a pas assez de disponibilité lorsque tu veux réserver ton billet d’avion. Il va falloir travailler avec les compagnies aériennes pour que progressivement il y ait une amélioration », conclut le président de l’UMQ.