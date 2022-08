Un musicien se fait défendre de jouer au Vieux-Quai à Sept-Îles

Lieu adoré et fréquenté par les résidents et les touristes, le parc et la promenade du Vieux-Quai sont des incontournables pour profiter d’une vue splendide. Par contre, jouer de la guitare à cet endroit a pu s’avérer compliqué.

C’est ce qu’a appris Dany Ferguson. L’homme qui vit maintenant à Montréal, revient souvent à Sept-Îles durant ses vacances pour profiter de la Côte-Nord. Venant de s’acheter une guitare à la Boîte à musique, il n’a pu s’empêcher d’aller faire un tour au parc du Vieux-Quai avec son instrument. Alors qu’il se tenait dans le parc avec ses enfants, une passante lui a demandé s’il pouvait jouer quelques notes.

Il a accepté cette demande. Comme il l’explique, avec la vue sur la baie de Sept-Îles en été, il est difficile pour un guitariste de trouver un meilleur contexte.

Il s’est exécuté. Mais à peine a-t-il commencé à jouer qu’il s’est fait avertir par un surveillant qu’il n’a pas le droit de jouer de la guitare au parc du Vieux-Quai.

Pour M. Ferguson, ce règlement est très étrange. Il ne comprend pas qu’on lui interdise de jouer de la guitare au parc du Vieux-Quai, alors qu’il y a un piano public à cet endroit.

« Je trouve cela bizarre comme règlement. Je ne vois pas qu’elle est le but d’interdire les gens de jouer de la guitare au parc du Vieux-Quai. C’est un super beau coin et je pense que les gens qui veulent jouer de la guitare devraient avoir le droit », affirme Dany Ferguson.

« Je n’ai jamais vu cela. J’ai vécu à plein d’endroits et on ne m’a jamais empêché de jouer de la guitare. Même quand je vivais à Sept-Îles, j’en jouais », ajoute-t-il.

La Ville réagit

À la suite de la parution de cet article sur l’édition papier du 24 août du Journal Le Nord-Côtier,

la Ville de Sept-Îles a tenu à apporter des précisions sur les réponses initialement fournies par le

service des loisirs de la municipalité.

En entrevue, sa directrice a affirmé au Journal qu’il n’était pas possible pour un musicien de

jouer au parc du Vieux-Quai et que cela était dû à une réglementation de la Ville.

Or, après vérification, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, précise qu’il n’y a en fait pas de

règlement qui interdit à des musiciens de pratiquer leur loisir au parc du Vieux-Quai, dans « la

mesure que le tout se fasse dans le respect ».

Suite au reportage, l’administration municipale a donc œuvré à rectifier le tir et à ce que les

employés aient l’heure juste sur la réglementation en vigueur et son application.

Pour le maire, pourvu que le son fait par les musiciens ne soit pas excessif, ils sont plus que les

bienvenues au parc du Vieux-Quai.

« Personnellement, j’arrive de la marina et il y avait une personne qui jouait de la guitare. Je ne

pense pas que ça dérange quelqu’un », affirme le maire Beaupré.