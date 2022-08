Un sondage destiné aux plaisanciers qui naviguent dans l’habitat des baleines

Le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM), en collaboration avec Pêches et Océans Canada, effectue un sondage auprès des plaisanciers dans le but de mieux connaître leurs habitudes de fréquentation du territoire et d’évaluer leur intérêt et leurs connaissances quant aux baleines et au Règlement sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches.

Accessible sur Internet, ce sondage est composé de 11 questions directement en lien avec les activités du plaisancier ainsi que ses connaissances.

Par exemple, le répondant est interrogé à savoir s’il connaît le Règlement sur les mammifères marins.

« Selon vous, à quelle distance réglementaire minimale une embarcation doit-elle se tenir en présence de bélugas dans l’estuaire du Saint-Laurent? », fait aussi partie des questions formulées.

Finalement, le sondage amène à se prononcer sur le genre d’outil d’information qui serait utile pour les plaisanciers ainsi que le meilleur moyen de communication pour les joindre.