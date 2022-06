L’école Marie-Immaculée de Sept-Îles boucle l’année en couleurs

Et c’est un départ pour les jeunes de la 1ère année.

Le temps nuageux et le vent n’allaient en rien gâcher la fin de l’année à l’école Marie-Immaculée de Sept-Îles. Ses 270 élèves de la maternelle 4 ans à la sixième année du primaire et le personnel enseignant ont pris une bouffée d’air à l’extérieur pour une Course des couleurs.

Une belle façon de finir l’année dans la cour d’école et dans les rues avoisinantes, surtout que l’activité allait être suivie d’un dîner hot-dog.

« C’est rassembleur et coloré pour bien terminer l’année, qui sensiblement n’a pas été facile », a souligné l’enseignante en éducation physique Cynthia Drapeau.

Les élèves ont dû encore composer, souhaitons-le pour une dernière fois, avec beaucoup d’adaptation avec le port du masque et son retrait, et des cours à la maison.

Il ne reste qu’à l’été à se pointer véritablement le bout du nez.