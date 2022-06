Marilène Gill souligne huit groupes importants de la Côte-Nord

C’est avec reconnaissance que la députée de Manicouagan, Marilène Gill, a remis des médailles à huit entreprises et organismes de la région. Ce sont des groupes qui se sont démarqués par leur impact positif dans le milieu.

La directrice générale de l’Institut Tshakapesh, Marjolaine Tshernish, a reçu la médaille de la députée. Cette dernière a décrit Mme Tshernish comme « une grande dame pour son amour de la communauté ».

La députée fédérale a remis une médaille à sa collègue d’un autre parlement, soit la députée de Duplessis, Lorraine Richard. C’était « un incontournable » pour Mme Gill, car Loraine Richard a participé à l’histoire politique de la Côte-Nord, en plus d’être la première femme à représenter la région.

Mme Gill a tenu à remercier à titre posthume l’ancienne mairesse de Blanc-Sablon, Wanda Beaudoin. Une médaille lui a été remise à travers sa famille pour le lègue qu’elle a donné à la Basse-Côte-Nord et le travail qu’elle a accomplis même si elle était malade. « Elle s’est battue pour les siens malgré les conditions qui étaient plus difficiles pour elle », exprime Marilène Gill.

La directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Manon Asselin, a accepté une médaille pour toute l’équipe de l’organisme public. La députée souhaitait remercier l’ensemble du personnel d’avoir « tenu le phare » pendant la période difficile qu’a été la pandémie. Ce sont plus de 4000 employés qui travaillent pour le CISSS.

Une médaille a été remise à Tourisme Côte-Nord. La députée est reconnaissante que l’organisation ait réussi à « rendre la Côte-Nord visible » et à définir l’image de la région.

Mme Gill a souligné tout le travail effectué par la coordonnatrice d’Action Chômage Côte-Nord, Line Sirois. Celle-ci a reçu la médaille entre autres pour son « engagement indéfectible et total pour l’ensemble des gens qu’elle souhaite aider ».

La députée a remis une médaille à l’équipe d’Attitude Nordique et ses copropriétaires, Coralie Dumais et Fredéric Fournier. C’est par leur offre de nombreuses activités, leur prise en charge du milieu et leur forte volonté de développer qu’ils se sont démarqués.

Le rédacteur en chef du Trait d’Union du Nord, Éric Cyr, a reçu la médaille de la députée pour la représentation de sa communauté. « C’est cet amour de l’autre que je sens dans tout ce qu’il écrit, tout ce qu’il transmet » qui a valu cette reconnaissance, a expliqué Mme Gill. Il a véhiculé les besoins de sa communauté de nombreuses fois auprès de la députée.

Marilène Gill avait aussi remis des médailles à la fin de son dernier mandat.