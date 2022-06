Le Panier bleu passe au privé et devient transactionnel

Le site Le Panier bleu, lancé par le gouvernement du Québec en 2020 pour notamment faire la promotion de l’achat local, deviendra à l’automne un site transactionnel. Les marchands de la Côte-Nord et du reste du Québec pourront donc offrir leurs produits à temps pour les achats des Fêtes.

Les commerçants sont invités à s’inscrire dès maintenant sur la plateforme. « Plus les commerçants s’y inscriront, plus ils permettront aux consommateurs d’avoir une expérience de magasinage améliorée, diversifiée et efficace », fait valoir Le Panier bleu dans un communiqué.

Ce passage vers le transactionnel se fera sous l’égide de l’entreprise privée. En effet, le site appartient désormais à Plateforme Agora, une société créée par Investissement Québec, Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et la société Lightspeed. Investissement Québec débourse 12 des 22 M$ nécessaires pour la concrétisation du site transactionnel.

Évidemment, Le Panier bleu ne devrait pas supplanter Amazon en matière de site transactionnel dominant au Québec, mais il a tout de même quelques parts de marché à aller chercher.

Selon une étude réalisée par la firme NETendances, en 2021, étude citée par La Presse, 48 % des achats en ligne des Québécois ont été réalisés sur le site d’Amazon, contre 19 % chez des marchands québécois en ligne. Près de 46 % des répondants ont toutefois affirmé avoir l’intention de magasiner sur le site du Panier bleu lorsque ce dernier deviendra transactionnel.

Au-delà de l’aspect transactionnel, il y a bien sûr la qualité de la livraison au client qui est primordiale.

C’est pourquoi Le Panier bleu « travaille activement à offrir un système amélioré et consolidé de transport, de livraison et de marketing afin de permettre aux détaillants et manufacturiers québécois d’atteindre les meilleurs standards de l’industrie du commerce en ligne et ainsi tirer leur épingle du jeu dans ce marché hautement compétitif », ajoute-t-on.