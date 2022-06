Lancement d’un magazine numérique pour le Réseau Biblio de la Côte-Nord

Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord lance le magazine numérique Osez Lire ! Mon magazine qui se consacre au domaine littéraire de la région. Les amoureux de la littérature et de l’écriture pourront découvrir des trésors de la Côte-Nord.

La revue qui paraîtra gratuitement trois fois par année vous présente entre autres des bibliothèques, des portraits d’auteurs et des entrevues exclusives avec des personnalités connues du grand public. Pour la première édition, l’auteur, chroniqueur et performeur David Goudreault raconte son parcours vers la littérature, sa passion pour les mots et partage des suggestions de lecture qui ont marqué des moments de sa vie.

Ce magazine permettra aussi d’en apprendre davantage sur des services et activités offertes aux usagers des biblios. Par exemple, dans la première édition, on nous propose Les 5 sens à roulettes qui sont des valises thématiques destinées aux enfants de 0 à 5 ans et les BIBLIboîtes culturelles.

Si vous n’avez jamais visité les bibliothèques de votre région, le magazine vous donne un aperçu de celles-ci sous divers angles.

Pour souligner le lancement, un concours se tiendra tout l’été via la page Facebook du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord pour les membres des bibliothèques affiliées.

Pour participer consultez la première édition d’Osez lire ! Mon magazine et trouvez dans quelles pages se cache Roulit, la mascotte des trousses d’animation Les 5 sens à roulettes.

Le tirage sera effectué le 1er septembre 2022.