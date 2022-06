La CAQ n’a toujours pas de candidat dans Duplessis

Malgré les nombreuses rumeurs qui circulent, la Coalition avenir Québec (CAQ) n’a toujours pas dévoilé qui serait son candidat pour l’élection de cet automne.

De passage à Baie-Comeau pour l’annonce de la candidature d’Yves Montigny, le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, n’a pas voulu aborder trop en profondeur le sujet. Il confirme tout de même qu’il y aura bel et bien un candidat.

Avec des sondages qui sont favorables à la CAQ, le ministre reste prudent en affirmant qu’il ne faut rien tenir pour acquis. Dans les circonstances, M. Julien croit qu’il est important d’avoir dans Duplessis un candidat qui comprend bien les réalités du comté.

« Dans Duplessis, on va chercher quelqu’un qui incarne bien le milieu et qui connaît bien les enjeux. Cela va faire en sorte qu’il va pouvoir défendre ces enjeux à l’Assemblée nationale, si les citoyens décident de l’élire », souligne le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

La CAQ n’est pas le seul parti à ne pas avoir dévoilé de candidat pour l’élection dans Duplessis. Jusqu’à présent, aucun parti politique n’a annoncé de candidature dans la circonscription.

Il y aura un nouveau député d’élu le 3 octobre dans Duplessis. La députée sortante, Lorraine Richard, a annoncé qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. En 2018, elle avait obtenu la victoire grâce à une courte majorité de 127 voix sur la candidate de la CAQ, Line Cloutier.