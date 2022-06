Grâce à son 42 km pour Flora, c’est un montant de 13 145$ que Lucie Boudreau remet à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles et le service mère-enfant. Photo courtoisie

42 km pour Flora : un marathon enrichissant pour Lucie Boudreau et la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles

La Septilienne Lucie Boudreau a non seulement réussi son 42 km pour Flora, mais elle a largement dépassé son objectif de 4 200$ pour la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles et le service mère-enfant.

Son marathon, elle l’a couru le samedi 18 juin en compagnie de ses collègues enseignants du Cégep de Sept-Îles, Yves Girard et Joanie Brûlé. C’était le défi qu’elle s’était lancé si son deuxième enfant, Flora, naissait en santé.

Au-delà de l’exploit sportif et d’un premier 42 km pour chacun des coureurs, c’est un montant de 13 145$ qui a été remis à la Fondation.

« Je suis plus qu’heureuse de l’accomplissement que j’ai fait, que nous avons fait. Je suis très fière de ce marathon, mais surtout du montant qu’on a réussi à amasser, c’est au-delà des espérances », a souligné Lucie.

Elle se réjouit que grâce à cette somme des familles de la région pourront bénéficier d’un nouvel équipement à l’hôpital de Sept-Îles.

L’enseignante en éducation physique remercie aussi le support des gens, tant lors du marathon que pour les dons.

« C’était beau de voir tous les gens qu’on aime nous encourager tout au long de la course, et que dire de l’arrivée. Un gros merci à tout le monde qui a contribué au montant et pour faire de cet événement une réussite sur toute la ligne. »

Lucie Boudreau, entourée de ses collègues qui ont aussi couru leur premier marathon, Joanie Brûlé et Yves Girard. Photo courtoisie