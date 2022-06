On s’adapte, à Tadoussac, alors que le Festival connaît ce samedi 18 juin sa troisième et plus grosse journée d’activités. Les événements extérieurs sont déplacés au sec, minimalement jusqu’au milieu de l’après-midi.

Les chemins d’écriture se déroulent à la scène Télé-Québec (sous sol de l’église) alors que le spectacle pour enfants Rythmo-Rigolo (11h, gratuit) sera déplacé dans le chapiteau de la plage à un jet de pierre du musée Chauvin, sur la promenade. Le spectacle de Mariacine (11h, gratuit) est déplacé à la salle le Beaupré de l’hôtel Tadoussac) alors que l’attendu Tour du village, une nouveauté prévue à 13h30, se déplace à la salle Marie-Clarisse (Hôtel Tadoussac).

Les Hay Babies, vendredi soir, dans le Jardin Hydro Québec, ont livré une prestation enlevante. Les trois artistes du Nouveau Brunswick n’ont pas caché leur joie de retrouver le public de Tadoussac.

Patrice Michaud, The Revelers, Stephen Faulkner, Les Louanges, Mariko, Yves Lambert, Mononc’ Serge, Martha Wainwright, Lisa Leblanc, Gros Mené, Excavation & Poésie et Ramon Chicharron sont au nombre des artistes qui se produiront samedi le 18 juin.

Edith Butler et ses musiciens à l’Église de Tadoussac. C’était la journée des grandes dames à l’église. Diane Dufresne a livré un récital en forme de conversation en soirée devant un public conquis.

Dimanche, si le temps est clément, les spectacles du Tour de l’Islet seront offerts gratuitement. Valence et Marie Claudel y sont les artistes invités. Rythmo-Rigolo accueille de nouveau les enfants, à la plage, à 11h. La clôture du festival a été confiée à Excavation & Poésie, toujours sous le chapiteau Loto Québec à la plage.

Suivez les réseaux sociaux du festival pour connaître les aménagements lors des autres événements prévus à l’extérieur les 18 et 19 juin.

Mononc’ Serge & les Crosmonautes ont brassé la cage du sous sol de l’église vendredi soir.