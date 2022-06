Yves Montigny, François Legault et la métallurgie verte à Baie-Comeau

La présence à Baie-Comeau du Centre d’innovation, d’industrialisation et d’inclusion en énergies alternatives et métallurgie verte (Ci3EM) est prometteur pour le développement, selon le premier ministre François Legault. Photo Lefebvre Industri-Al

« Je ne veux pas dévoiler des secrets, mais disons que l’aluminium vert et tout ce qui est autour de la métallurgie verte, je pense qu’il y a beaucoup d’avenir pour Baie-Comeau là-dedans. »

C’est par cette déclaration, obtenue avec un peu d’insistance, que le premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a abordé avec Le Manic les discussions qu’il a eues avec Yves Montigny pour qu’il consente à représenter son parti dans la circonscription de René-Lévesque.

Il y a un mois, celui qui garde son poste de maire de Baie-Comeau au moins jusqu’à l’élection du 3 octobre avait déclaré que s’il était approché pour représenter la CAQ, il s’assurerait que les enjeux qui lui tiennent à cœur sont partagés par M. Legault avant de dire oui. Il avait alors fait référence à la forêt, au pont sur le Saguenay et au développement économique.

La présence à Baie-Comeau du Centre d’innovation, d’industrialisation et d’inclusion en énergies alternatives et métallurgie verte (Ci3EM) est un avantage certain au chapitre de l’expertise nécessaire à l’avancement de dossiers tels que l’hydrogène vert et l’aluminium vert, a fait remarquer le premier ministre.

De façon plus générale, le thème de l’économie a aussi été au cœur des discussions entre les deux hommes. Comme l’a noté M. Legault, « on peut défendre le français, on peut défendre notre identité, ce qu’on est, mais la priorité, c’est vraiment l’économie. Il faut créer des jobs partout au Québec, incluant Baie-Comeau ».