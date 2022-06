Le Triathlon de Port-Cartier

C’est enfin le retour du Triathlon de Port-Cartier ce samedi 18 juin au Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier pour le volet natation à la piscine et la zone de transition à l’intérieur de l’aréna, mais aussi dans les rues avoisinantes pour le vélo et la course à pied.

La remise des dossards et du kit de l’athlète se fera le vendredi de 19h à 21h à l’intérieur de l’aréna. Il sera aussi possible d’y laisser son vélo. Les gens de l’extérieur pourront en faire autant le lendemain entre 7h et 8h pour les épreuves du matin et sur l’heure du midi pour celles de l’après-midi (catégorie jeunesse et familiale).

Les heures des différents départs, la règlementation, le parcours et toutes autres informations pour chacune des catégories sont publiés au www.triathlondeportcartier.com/.

Par ailleurs, certaines rues seront fermées à la circulation pour la durée du Triathlon de Port-Cartier le samedi 18 juin. De 7h à 12h30, ce sera le cas pour les quatre voies du boulevard des Îles entre les rues du Grand Héron et Plante, de la rue du Grand Héron ainsi que des rues Gagnon, Lebel, Lévesque, Shelter Bay, de la Rivière, Tibasse et des Cèdres à leur intersection avec le boulevard des Îles seulement.

Entre midi et 15h30, le boulevard des Îles, sera interdit à la circulation automobile entre de la Rivière (entrée du CEL’A) et Plante ainsi que pour les rues Tibasse et des Cèdres à leur intersection avec le boulevard des Îles.

La population pourra accéder aux Galeries des Îles et aux commerces avoisinants par les rues Plante et Parent. La Sûreté du Québec assurera la circulation à l’intersection de la rue Shelter Bay et du boulevard des Îles pour permettre l’accès au IGA et commerce de l’édifice Le Royer.

L’organisation du Triathlon de Port-Cartier remercie à l’avance les citoyens pour leur collaboration.