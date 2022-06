Un nouveau bâtiment pour l’école Leventoux

Le ministère de l’Éducation du Québec a tranché. Un nouveau bâtiment sera construit pour remplacer l’école Leventoux à Havre-Saint-Pierre.

Le Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord avait entrepris des démarches à l’automne 2021 pour obtenir des fonds pour le remplacement ou la rénovation de cette école primaire.

Des travaux étaient rendus nécessaires en raison des problèmes au niveau du drainage et des aires de circulation du bâtiment scolaire. D’importants travaux de maintenance et de mise à niveau se devaient d’être faits dans les prochaines années, pour assurer l’avenir de l’école Leventoux.

Pour Mylène Lajoie, coordonnatrice des ressources matérielles et mesures d’urgence au Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, la décision du gouvernement d’y aller avec une construction était la meilleure.

« Lorsqu’on regarde les coûts de rénovation et de mise aux normes du bâtiment, la logique penchait vers un remplacement du bâtiment », indique Mme Lajoie.

Le gouvernement a octroyé une subvention de 31M$ pour la réalisation du projet.

Le nouveau bâtiment comprendra neuf classes et un service de garde. Il devrait être construit sur un terrain fourni par la municipalité de Havre-Saint-Pierre. Il est situé entre la rue de la Dérive et la rue Copaco.

La prochaine étape du projet sera de débuter la conception de l’école, notamment avec des professionnels comme des architectes et d’évaluer les besoins.

Pour ce qui est de l’actuel bâtiment de l’école Leventoux, son sort pour le futur n’a pas encore été décidé. Par contre, dans le budget total de 31M$, une somme est prévue pour son avenir.

« On ne sait pas encore ce qui va arriver avec l’école. On va analyser nos options qui comprennent une démolition. Évidemment, on aimerait que le bâtiment soit utilisé par un acteur de la communauté s’il y a un intérêt », précise Mylène Lajoie.

Il est encore trop tôt pour donner un échéancier à savoir quand l’école sera construite. Le Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord sera en mesure de mieux répondre à cette question à l’automne.