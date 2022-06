S’offrir un road trip en famille

Des contenus marketing faits par et pour nos annonceurs

La famille Daigneault-Dubeau. – Crédit photo : famille Daingeault-Dubeau

Chloé Daignault est native de Québec. Elle caressait le rêve depuis plusieurs années de partir en famille en road trip. C’est l’été dernier que son désir s’est matérialisé. Elle a pris la route avec Léo et Thomas, ses deux enfants de 4 et 8 ans, accompagnés de son amoureux, Frédéric Dubeau, pour parcourir le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Ils se sont rendus jusqu’à Kegaska en dormant dans une tente de toit pendant deux mois. La découverte de la Côte-Nord les a profondément marqués.

Crédit photo : famille Daigneault-Dubé

La route était au coeur de leur voyage. Ils ont particulièrement apprécié leur visite au barrage Daniel-Johnson et à la centrale Manic-5, la croisière effectuée aux îles Mingan et les nombreux moments passés sur les différentes plages de la Côte.



«La Côte-Nord a été une découverte pour nous. Entre autres pour les décors. Selon moi, la végétation est vraiment différente du reste du Québec. Les étendues rocheuses, ça nous a vraiment impressionnés. Il y a beaucoup de place pour la nature. Les gens ont été tellement accueillants.»



Une autre activité qui a marqué le voyage de Chloé a été de s’arrêter dans chaque bureau touristique pour récolter gratuitement leurs autocollants. C’est devenu une «mission de famille» de collectionner ceux-ci et de les installer sur leur voiture par la suite. À leur retour à Québec, les illustrations à l’effigie de la Côte-Nord ont été remarquées.

De beaux moments en famille! – Crédit photo : famille Daigneault-Dubé

«Ça a créé beaucoup de conversations autour de nous. Nous avons pu discuter de ce voyage-là avec des gens qui avaient fait le voyage eux aussi sur la Côte-Nord en collectionnant les mêmes autocollants.»



Cette année, ils sont revenus profiter de la nature en Haute-Côte-Nord, aux Bergeronnes. La famille continue de collectionner les autocollants en visant de nouvelles municipalités et en se remémorant leurs souvenirs de vacances.

Capelan et Côte-Nord, une collaboration qui mise sur la valorisation du territoire

Ann-Édith Daoust, propriétaire de Capelan Côte-Nord – Crédit photo : Capelan Côte-Nord

Depuis deux ans, Tourisme Côte-Nord travaille avec Capelan dans la conception d’une collection d’autocollants à l’effigie des municipalités de la Côte-Nord, entre Tadoussac et Blanc-Sablon. Cette année, ce sont 39 petites oeuvres d’arts à coller qui seront distribuées gratuitement aux visiteurs dans les bureaux touristiques de la région. Chaque autocollant est unique, comme chaque municipalité l’est. Découvrir la Côte, un autocollant à la fois, c’est un beau prétexte pour faire une halte afin de s’imprégner de la diversité des communautés et des paysages de la région, mais c’est aussi un souvenir artistique gratuit à rapporter à la maison.

La Côte-Nord en bref

Matamek, près de Sept-Îles. – Crédit photo : Capelan Côte-Nord

La deuxième plus vaste région du Québec avec une superficie de plus de 236 000 kilomètres carrés

Quatre parcs nationaux dont un situé sur Île d’Anticosti, la plus grande île du Québec et un autre qui possède la plus grande concentration de monolithes d’érosion au Canada

Une réserve de biosphère reconnue par l’Unesco qui abrite l’astroblème de Manicouagan (l’oeil du Québec), le 5 e plus grand cratère d’impact sur Terre

plus grand cratère d’impact sur Terre Une route des baleines sur 1 250 kilomètres de côtes suivant le Saint-Laurent, entre Tadoussac et Blanc-Sablon. On peut y apercevoir 13 espèces différentes, dont la baleine bleue

Dix communautés innues et une communauté Naskapie

Des barrages et visites industrielles qui démontrent notre savoir-faire québécois

(Références Tourisme Côte-Nord)