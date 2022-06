Le parcours de Clément Turgeon, fondateur du Festif !

Clément Turgeon en compagne de ses deux filles. – Crédit photo : Jay Kearney

Ancien travailleur de rue et intervenant auprès des jeunes de Baie-Saint-Paul, Clément Turgeon a étudié en travail social. Il souhaitait devenir organisateur communautaire. En 2009, Baie-Saint-Paul célébrait le 25e anniversaire du Cirque du soleil avec les festivités de l’Éveil du géant qui rappelait la naissance de l’entreprise dont on connaît le succès. Ce sera une des bougies d’allumage qui a conduit le mélomane a créer un événement inspiré des débuts festifs du cirque dans les rues de Baie-Saint-Paul, à l’aube des années 80.



«Le soir même, j’ai rencontré le maire (Jean Fortin), qui revenait de l’after party à 2 heures du matin. Je lui ai parlé de ça dans la rue. Tout s’est connecté de même.»



En rassemblant ses prêts et bourses, sa complice Anne-Marie Dufour, quelques amis communs et beaucoup d’idées, Clément Turgeon allait créer un gros « party » annuel. Cette année, ce sera le 13e Festif! organisé par son équipe.



L’importance de la rue, de l’aspect communautaire de l’événement et du lien de proximité qu’il souhaite créer entre l’artiste et le festivalier sont au coeur de sa démarche. Depuis 2018, un volet scolaire a été intégré, un clin d’oeil à l’ancien métier d’Anne-Marie Dufour, celui d’enseignante. Créer des maillages entre les jeunes et le métier d’auteur, compositeur et interprète est une façon d’initier les plus jeunes à l’importance de la culture.



Parce qu’il aime profondément sa région, Clément Turgeon a choisi de se créer un emploi à son image en tentant d’apporter un projet rassembleur et positif pour sa communauté.



«J’aurais pu très bien m’arranger pour travailler à Québec ou Montréal, mais je voulais être ici.»



Le Festif! de Baie-Saint-Paul s’attend à accueillir 45 000 spectateurs du 21 au 24 juillet prochain avec ses 90 artistes qui offriront 120 spectacles sur 25 scènes, dont la formation canadienne Death From Above 1979, Bran Van 3000, Polo & Pan et L’Impératrice.

Spectacle au quai de Baie-Saint-Paul. – Crédit photo : Caroline Perron

Les incontournables de Clément à Baie-Saint-Paul

Le restaurant Tony & Charlo pour son bar le soir et ses souvenirs festifs

La plage du bas de la baie ou du vieux quai pour les expéditions et chasses aux trésors créées avec ses filles de trois ans et demi et demi et sept ans.

Le parc tout près du Presbytère pour les nombreux rassemblements depuis son enfance et les soirées entre amis.

L’Isle-aux-coudres pour la cueillette de pommes chez la famille Pedneault, le café La Fabrique de l’Isle et l’auberge La Fascine pour son offre culturelle.

Parvis de l’église de Baie-Saint-Paul en mode Festif! – Crédit photo : Caroline Perron

La Malbaie

Charlevoix en bref

• Une superficie de 6 000 kilomètres carrés au coeur du Bouclier canadien

• Deux parcs nationaux, dont un qui possède les plus hautes parois rocheuses à l’est du Canada

• Une réserve de biosphère reconnue par l’Unesco couvrant l’astroblème de Charlevoix représentant les restes d’un ancien cratère d’impact météoritique

• Un parcours côtier sur les rives du fleuve Saint-Laurent de 125 kilomètres entre Québec et La Malbaie à découvrir en train

• Une vie culturelle énergique faite d’artisanat, d’arts visuels et de musique

• Une route des saveurs reconnue, riche et diversifiée en talents locaux regroupant 40 producteurs et restaurateurs charlevoisiens