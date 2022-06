La première édition du Festival des Riverains à Rivière-Pentecôte remplacera la traditionnelle fête de la rentrée. Les organisateurs mettent en place une programmation pour tous les âges qui permettra d’offrir un moment familial rassembleur et festif à souhait.

Les activités conviviales choisies par les organisateurs ont pour but de rassembler les familles. Kermesse, jeux gonflables, animation et feux d’artifice sont prévus ainsi que cinq spectacles pour vous divertir.

« Nous voulions faire un événement qui se démarque et qui mettra notre beau village riverain en valeur », souligne Luc Chapados, l’un des principaux instigateurs du projet.

« Les idées ne manquent pas et le comité souhaite que l’événement prenne de l’ampleur avec les années ; ce n’est que le début ! », ajoute-t-il.

Le chansonnier Richard Lapierre, le groupe MatraQC, le band country La Belle et ses bêtes, Anthony Gaudet (La Voix) et Beau Fiasco vous feront chanter et danser en soirée.

C’est au Centre Daniel-Pagé de Rivière-Pentecôte que se tiendra la première édition du Festival les 12 et 13 août prochains.