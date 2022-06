Maxime Clements honorera son père et deux causes importantes à ses yeux

Il y a bien des façons d’honorer la mémoire de quelqu’un. Maxime Clements a choisi un Ironman, celui de Tremblant, pour rendre hommage à son père Dave, décédé en août 2021. Ce n’est pas tout, il a décidé de le faire pour deux causes que son père chérissait.

« Faire un Ironman, ça part de loin », dire Maxime en entrevue.

Son père s’entraînait pour un marathon. Il prévoyait le faire en 2022. « Il voulait le faire à Montréal pour que je sois là, pour le motiver. Je m’entraînais pour le faire avec », renchérit-il. Le destin en a décidé autrement.

Toutefois, avec le décès de son père, son modèle, Maxime a revu son plan. Un triathlon, un sport multidisciplinaire l’intéressait.

Un soir, au lit, c’est bien éveillé qu’il a eu l’idée d’un Ironman, que ça rendrait son père encore plus fier.

Le défi est un peu plus gros. C’est 2 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied qui attend Maxime à Tremblant le 26 juin.

Pour mettre les chances de son bord, Maxime s’est offert au début avril les services d’un entraîneur pour un plan d’entraînement, mais aussi au niveau de la nutrition.

Oui, le délai est court, mais le Septilien s’entraînait au départ pour un triathlon, mais moins exigeant. Il se fiait aussi sur ses capacités physiques et sportives. Il reste que son emploi de courtier en placements l’accapare pour douze heures par jour.

« La préparation, ça demande du temps et de l’investissement. »

Derrière ce Ironman à venir, il y a surtout une campagne de fonds.

Maxime souhaite contribuer à deux causes chères à son père, Opération Enfant Soleil, alors qu’il a fait partie du comité chez Alouette durant près de dix ans, et Greffe-toi à nous, qu’il présidait, et une cause qui a beaucoup touché la famille Clements.

Il a mis la barre à 15 000$, lançant le bal avec un don de 5 000$. « 10 000$ à récolter avec mon réseau, c’est réalisable. Je ne voulais pas de quoi hors d’atteinte », a-t-il dit lors de l’entretien la semaine dernière.

En à peine 24 heures, le compteur était déjà à près de 13 500$. « C’est agréable de voir les gens embarquer.

Sur l’heure du midi lundi (13 juin), l’objectif était déjà surpassé, alors que le montant approchait les 16 000$. Pour donner : www.gofundme.com/f/ironman-2022.