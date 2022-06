CNESST : l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau remporte un prix de 10 000 $

L’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau remporte un prix de 10 000 $ grâce à sa participation à un concours de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lié à son tout nouveau programme éducatif Kinga, prévention jeunesse.

L’établissement du quartier Saint-Sacrement fait partie des 10 écoles gagnantes au Québec, cinq de niveau préscolaire et primaire et cinq de niveau secondaire. Il est le seul de la Côte-Nord à s’être distingué.

Lancé en septembre 2021, le programme a récompensé les 10 écoles ayant eu, entre autres, les plus hauts taux de participation. Chacune recevra un prix de 10 000 $.

Dans un communiqué diffusé lundi, la CNESST souligne que cet argent pourrait notamment servir à financer l’organisation d’activités de prévention et de promotion des normes du travail, de l’équité salariale et de la santé et la sécurité du travail dans les écoles gagnantes.

L’an 1 du programme Kinga se conclut avec 1 065 projets issus de 446 écoles et qui ont permis de sensibiliser 122 000 jeunes. Pour chaque projet accepté, l’enseignante responsable avait reçu une aide financière de 500 $ pour la réalisation d’activités.

Le programme se décline par une offre d’activités pédagogiques clés en main destinées à sensibiliser les jeunes à des valeurs comme la justice sociale, la santé, la sécurité et l’égalité.