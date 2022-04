Portrait de diplômé

Découvrez le portrait d’ambassadeurs de l’Université du Québec à Chicoutimi. À travers le parcours de ces diplômés, vous en apprendrez sur leur domaine d’études, mais également sur l’impact positif qu’a eu leur passage entre les murs de l’établissement d’enseignement.

Sébastien Scherrer



L’éducation au cœur d’une ville

Aujourd’hui directeur développement stratégique et amélioration à l’Aluminerie Alouette, Sébastien Scherrer a vu le Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord grandir à Sept-Îles. Après y avoir complété sa maîtrise en administration (MBA) de 2001 à 2003, le Septilien d’origine a assisté à la mise sur pied du Pavillon Alouette, espace moderne dédié à la communauté universitaire de la région. Amener l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) encore plus loin est maintenant un cheval de bataille.

Avant d’entreprendre son MBA, Sébastien Scherrer a complété son baccalauréat en kinésiologie à l’Université Laval. Au cours de ces étés, il travaillait comme étudiant dans sa région native à titre de guide touristique chez Hydro-Québec. Il a ensuite eu l’opportunité d’y travailler à plein temps comme agent de communication.

« À 22 ans, je ne pouvais pas refuser! Par contre, je savais qu’après un certain temps, il faudrait que je quitte la région pour continuer mes études. Au même moment, la maîtrise en administration de l’UQAC ouvrait à Sept-Îles. J’étais à la croisée des chemins; je pouvais choisir de quitter la région pour Hydro-Québec ou sauter à pieds joints dans cette nouvelle aventure tout en continuant de travailler pendant mes études. Le choix a été facile à faire », indique celui qui souhaitait fonder sa famille dans sa ville natale tout en contribuant à son développement.

À la suite de l’obtention de son MBA, Sébastien Scherrer a été embauché à l’Aluminerie Alouette. Depuis 2004, il y occupe des postes à responsabilités croissantes. Aujourd’hui, il travaille sur la stratégie à long terme avec les actionnaires et la haute direction, et l’un de ses mandats d’amélioration est de traduire les objectifs ambitieux de l’organisation en défis quotidiens atteignables pour toute l’équipe.

L’importance de l’UQAC à Sept-Îles

Interrogé quant à ce qu’il retient de son passage au Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord, Sébastien Scherrer a répondu qu’il n’aurait probablement jamais complété de maîtrise sans la possibilité de poursuivre ses études près de chez lui. Contribuer à diversifier l’offre d’études universitaires dans des domaines qui caractérisent les besoins régionaux est donc rapidement devenu une priorité pour lui.

« Je suis natif d’ici et je peux dire qu’une ville se bâtit en grande partie autour de l’éducation. Avoir des services universitaires de qualité fait en sorte que les jeunes restent et que de nouvelle familles emménagent. Cela répond aussi aux besoins criants de main-d’œuvre qualifiée en région! À l’époque où j’étais étudiant, le campus n’était pas ce qu’il est aujourd’hui, mais depuis qu’Alouette a construit ce pavillon moderne et écoresponsable en 2015, il est encore plus attrayant d’y étudier », explique-t-il.

Sébastien Scherrer a aussi un attachement personnel particulier envers l’UQAC. Son père, un éducateur qui a été l’un des instigateurs de la présence de services universitaires à Sept-Îles dans les années 70, est indéniablement un modèle pour lui. En contribuant à amener la recherche et l’éducation encore plus loin dans le cadre de ses fonctions à l’Aluminerie Alouette, Sébastien Scherrer poursuit, en quelque sorte, sa vision du développement régional au service de sa communauté.

« Mon père a été un bâtisseur et moi aussi je veux contribuer à ma façon. C’est une suite logique. La présence de l’UQAC à Sept-Îles est bénéfique pour la communauté et pour les acteurs régionaux, mais aussi pour mes quatre enfants. Si tel est leur choix éventuellement, ils pourront eux aussi en profiter », conclut le fier ambassadeur.

