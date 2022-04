Un lac-à-l’épaule pour la Ville de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles organisera un lac-à-l’épaule auquel participeront les élus et certains membres de l’administration municipale avec pour objectif de définir une planification stratégique.

La firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée lors de la séance du conseil du 11 avril pour la préparation, la coordination et l’animation de cet événement, le tout pour une somme de 20 000$.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, explique que ce lac-à-l’épaule servira à établir des orientations et une vision d’ensemble à moyen et long terme pour l’avenir de la ville la plus populeuse de la Côte-Nord. Le cadre financier fera également partie des discussions.

Les élus invitent d’ailleurs les citoyens à écrire aux conseillers pour leur faire part d’idées ou de doléances qui pourraient servir les membres du conseil dans leurs réflexions lors du lac-à-l’épaule.