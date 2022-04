Loblaw, la compagnie propriétaire de Provigo, confirme que le Provigo de Port-Cartier deviendra un Maxi.

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur deux bannières complémentaires et passons régulièrement en revue notre réseau de magasins pour l’optimiser. À Port-Cartier, nous avons conclu que la proposition d’un Maxi sera mieux adaptée aux attentes et aux besoins de la clientèle. Nous sommes persuadés que l’offre de Maxi, axée sur les bas prix et sur une politique d’égalisation des prix – Imbattable, mais aussi sur la fraîcheur et la variété, grâce notamment à une vaste gamme de produits locaux et de produits de soins naturels, saura mieux que quiconque répondre aux attentes de la clientèle de ce secteur », explique par courriel la directrice principale, Affaires corporatives et communications pour Loblaw, Johanne Héroux.

Elle indique également qu’il est encore trop tôt pour confirmer la date officielle d’ouverture, mais les travaux devraient débuter plus tard cet automne et s’échelonner sur quelques mois.

Ce changement de bannière se produit en parallèle de la signature d’une nouvelle convention collective avec les travailleurs du Provigo Port-Cartier. L’entente prévoit des dispositions pour que la transition se passe pour le mieux.