Championnats régionaux : les Basques et le Mikun gagnent chacun un titre

La saison est terminée au hockey mineur pour la plupart des équipes de la Côte-Nord, sauf pour certaines qui s’attaquent à la Coupe Dodge. Pour les formations du simple lettre, les Championnats régionaux disputés du 7 au 10 avril dans les deux arénas de Sept-Îles étaient le clou de l’année sur les glaces.

Les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord (M13 A et M15 A) et les Vikings de Baie-Comeau (M13 B et M13 BB) ont triomphé lors des finales pour l’or à deux reprises, repartant de Sept-Îles avec quatre des six titres à l’enjeu.

Parmi les deux conquêtes des Prédateurs, celle dans le M15 A a été arrachée avec près de 30 secondes à faire au temps régulier, et après avoir effacé un retard de 3-1.

Chez les grands honneurs des Vikings, celui dans le M13 BB lui donne la case horaire des champions régionaux pour la Coupe Dodge de cette catégorie qui se jouera à Sept-Îles du 14 au 17 avril. Les Basques de Sept-Îles bénéficieront de la place d’équipe hôtesse.

Parlant des Basques, ses jeunes du M11 AA, gagnants de leur catégorie, ils représenteront la Côte-Nord pour les Championnats provinciaux à Saguenay.

L’autre formation médaillée d’or des Championnats régionaux est le Mikun de Uashat mak Mani-utenam, médaille remportée dans le M18 A.

Pour l’ensemble de la compétition, organisée par l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, son président s’est dit satisfait.

« Un très beau tournoi. Je félicite les bénévoles et les membres de mon comité, qui a eu un court laps de temps pour préparer les championnats (dates confirmées en février) », a mentionné Steve Lebel, qui remercie aussi les équipes sportives (basketball et volleyball) qui se sont impliquées.

Résultats des finales

Simple lettre

M13 B

Finale Or : Vikings de Baie-Comeau 4 Rafales de Sept-Îles 2

Finale Bronze : Castors de Pessamit 6 Mikun de Uashat Mani-utenam 2

M13 A

Finale Or : Prédateurs de la Haute-Côte-Nord 6 Gaulois de Port-Cartier 3

Finale Bronze : Vikings de Baie-Comeau 4 Blizzard de Fermont 2

M15 A

Finale Or : Prédateurs-1 de la Haute-Côte-Nord 4 Macareux de Havre-Saint-Pierre 3

Finale Bronze : Vikings-2 de Baie-Comeau 8 Prédateurs-2 de la Haute-Côte-Nord 4

M18 A

Finale Or : Mikun de Uashat mak Mani-utenam 5 Vikings-1 de Baie-Comeau 0

Finale Bronze : Prédateurs de la Haute-Côte-Nord 5 Rafales-2 de Sept-Îles 2

Double lettre – 2 de 3

M11 AA

Basques de Sept-Îles 5 Vikings de Baie-Comeau 0

Basques de Sept-Îles 6 Vikings de Baie-Comeau 0

(Sept-Îles gagne la série 2-0 et représentera la Côte-Nord à la Coupe Dodge)

M13 BB

Basques de Sept-Îles 1 Vikings de Baie-Comeau 5

Basques de Sept-Îles 1 Vikings de Baie-Comeau 6

(Baie-Comeau gagne la série 2-0)

Honneurs individuels

Simple lettre

Joueur par excellence : Loïk Jourdain, Mikun de Uashat mak Mani-utenam M18 A

Meilleur passeur : Victor Boudreau, Macareux de Havre-Saint-Pierre M15 A

Meilleur gardien : Nathaniel Albert, Rafales-2 de Sept-Îles M18 A

Meilleur esprit sportif : Justin Tremblay, Prédateurs de la Haute-Côte-Nord M13 A

Bénévole des Championnats régionaux : le trio féminin de l’AHMSI; Julie Beaudry, Jenny Boudrias et Marie-Lyne Essiembre

Double lettre

Meilleur gardien : Oliver Huet/Félix Bérubé, Basques de Sept-Îles M11 AA

Meilleur espoir : Malik Marcoux, Basques de Sept-Îles M11 AA

Le Mikun de Uashat mak Mani-utenam, l’équipe championne régionale dans le M18 A.

Le président de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, Steve Lebel, et le président d’honneur des Championnats régionaux, Guy Sonier, entourent le trio féminin nommé bénévole par excellence du tournoi, soit Julie Beaudry, Marie-Lyne Essiembre et Jenny Boudrias.