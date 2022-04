Plage Monaghan: rue de la Falaise fermée à la circulation

L’entrée de la rue de la Falaise (1ere entrée à la plage Monaghan) est fermée pour quelques heures, suite à un déversement d’huile hydraulique qui a été signalé par un citoyen de la Plage Monaghan ce samedi matin 9 avril.

Les travaux de nettoyages sont situés plus précisément au bas de la rue des Pionniers et aux coins des rues du Ruisseau et des Battures. La circulation locale est permise.

Selon la Ville de Sept-Îles, un bris mécanique sur de la machinerie a été signalé ce matin et celui-ci serait possiblement à l’origine du déversement. Samedi après-midi, une équipe s’affairait au nettoyage et le tout devrait revenir à la normale vers 17 h.