Vaccination obligatoire : 4 employés congédiés chez IOC

Quatre employés de la minière Rio Tinto IOC à Sept-Îles ont vu leur lien d’emploi avec l’entreprise être rompu le 24 janvier après ne pas s’être conformé à l’obligation vaccinale.

Rio Tinto IOC doit appliquer cette mesure en raison de décrets du gouvernement fédéral qui oblige la vaccination dans le transport ferroviaire, aérien et maritime.

Le Syndicat des Métallos conteste cette mesure et a déposé une requête en Cour supérieure pour la suspension des décrets.

« On demande tout simplement la suspension temporaire de l’application des décrets, le temps qu’on puisse faire un débat sur le fond et aussi éviter les dommages collatéraux pour certains de nos travailleurs », explique Nicolas Lapierre, coordonnateur pour le Syndicat des Métallos.

Rappelant au passage que l’organisation syndicale encourage fortement la vaccination, M. Lapierre souhaite que des solutions alternatives soient prises en compte comme l’obligation de passer des tests PCR de façon hebdomadaire.

« On pense qu’avec cela, on rencontre le principe de précaution et de sécurité. On ne demande pas simplement que les gens soient exemptés de la vaccination. Ce qu’on dit c’est qu’il y a des solutions alternatives pour ces personnes, en particulier dans le contexte où la très grande majorité des travailleurs sont vaccinés », souligne Nicolas Lapierre.

À la mi-novembre, une trentaine d’employés ont été placés en congé sans solde chez IOC en raison de la vaccination obligatoire. Entre temps, certains se sont fait vacciner. Donc, il n’y en a seulement quatre qui ont été congédiés.

Un porte-parole de la compagnie minière nous indique que « depuis le début de la pandémie, IOC suit les directives des gouvernements provinciaux et fédéral pour ralentir la propagation de la COVID-19 et continuera à se conformer aux règlements en vigueur.»

Les décrets ont aussi un impact sur les travailleurs non vaccinés dans d’autres entreprises de la région. M. Lapierre donne l’exemple de ceux qui doivent parcourir de grande distance en automobile pour se rendre à Fermont parce qu’ils ne peuvent prendre l’avion.