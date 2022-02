La Chambre de commerce s’oppose aux coupures de budget de Développement économique Port-Cartier

La coupure de 100 000$ de la subvention de la Ville de Port-Cartier accordé à Développement économique Port-Cartier (DEPC) continue de faire réagir et cette fois, c’est la Chambre de commerce de Port-Cartier (CCPC) qui fait connaître son désaccord avec cette décision.

Selon la CCPC, cette coupure aura pour effet d’affaiblir le pouvoir d’agir de la corporation de développement économique. Pour la CCPC, DEPC est un organisme qui a un rôle important étant donné sa vaste expérience et son savoir-faire reconnu en matière de développement de projets et de croissance économique.

La CCPC s’inquiète aussi de la diminution de l’offre de service en développement économique à Port-Cartier. Il y a dix ans, il y avait trois professionnels de développement économique, maintenant il n’y en a qu’un.

« Nous devrions être plus stratégiques et tenter de renverser la tendance en investissant davantage, en engageant de nouvelles personnes et en rebâtissant une véritable équipe autour du commissaire industriel », affirme la présidente de la CCPC, Mélanie Dumont.