Services incendies : les pompiers se font rares

Les histoires de restaurants qui ferment ou de CLSC qui coupent leurs heures en raison du manque d’employés sont nombreuses en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Mais qu’en est-il de nos combattants du feu? Force est de constater que le phénomène touche aussi nos services incendies.

À Sept-Îles, le chef du Service incendie de la Ville, Denis Jutras, ne cache pas que le recrutement est devenu plus difficile au cours des dernières années.

« Lors de nos dernières campagnes de recrutement, on a seulement une personne qui était intéressée à venir à Sept-Îles », dit M. Jutras.

Pour expliquer, les difficultés à Sept-Îles, il y a plusieurs facteurs selon le directeur que ce soit le déclin démographique ou la diminution des inscriptions dans les écoles de pompiers.

Pour faire face à ce phénomène durant les dernières années, le service incendie a commencé à offrir des postes à temps plein justement pour combler le manque de main-d’œuvre et selon le directeur, il est très probable que dans quelques années, il n’y ait que des pompiers à temps plein à Sept-Îles.

Pour arriver à combler les postes disponibles, il a été décidé de se tourner vers le recrutement local. Alors que dans le passé, on attirait des pompiers déjà formés à venir ici, la Ville tentera d’attirer des gens vivants déjà ici et de les former en prenant en charge la formation.

Une rencontre d’information organisée par le Service incendie aura lieu le 10 février.

Il s’agit d’une façon selon le chef de favoriser l’embauche étant donné que les personnes seront déjà établies à Sept-Îles.

À Sept-Îles, le salaire d’un pompier s’échelonne entre 23,12$ et 33,50$ de l’heure.

Minganie

La situation est aussi difficile en Minganie pour assurer que la région est une force incendie suffisante.

Contrairement à Sept-Îles, on parle de pompiers volontaires qui interviennent. Pour le préventionniste régional en sécurité incendie de la MRC de Minganie, Martin Desrosiers, le recrutement de pompiers est l’un des plus grands défis qui confrontent la région.

« On a besoin criant de pompiers volontaires pour avoir plus de gens qui soient prêts à intervenir lors d’urgence », affirme M. Desrosiers.

Pour faire face à cette situation, il faudra trouver des solutions innovantes selon le préventionniste de la MRC. Il a d’ailleurs lancé l’idée de favoriser les regroupements.

« En tant que gestionnaire du schéma de couverture de risques, j’ai proposé de plus travailler ensemble au niveau de la région pour avoir un meilleur partage des ressources, d’avoir les mêmes protocoles d’intervention et peut-être même d’avoir une gestion régionale de nos services incendies. Il s’agit d’idées, pour l’instant. Pour que cela se concrétise, il faudra que les élus prennent dans des décisions dans ce sens », explique M. Desrosiers.