La route de l’entrepreneur : le Web destiné aux entrepreneurs

Le site La route de l’entrepreneur, dévoilé par le Réseau des SADC et CAE du Québec, propose conseils, outils et références aux entrepreneurs. Capture d’écran

Le site Web La route de l’entrepreneur, contenant notamment des outils et des conseils destinés aux entrepreneurs, vient d’être dévoilé par le Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et Centres d’aide aux entreprises (CAE) du Québec.

Le but du site est, entre autres, de guider les entrepreneurs à chacune des étapes de leur projet entrepreneurial, que ce soit pour l’achat ou la croissance de leur entreprise, par exemple.

La route de l’entrepreneur offre différents outils téléchargeables, dont un gabarit de plan d’affaires, une grille d’autoévaluation des pratiques en développement durable et une grille de calculs de fonds de roulement conçue spécifiquement pour les petites entreprises.

« L’entrepreneur a souvent de la difficulté à se retrouver parmi la panoplie de services-conseils offerts sur le Web. La route de l’entrepreneur lui offre enfin de l’expertise fiable, neutre et, surtout, près de chez lui, puisqu’il réfère au répertoire des SADC et CAE et à nos conseillers et conseillères aux entreprises », soutient Viviane Richard, présidente de la SADC Manicouagan, dans un communiqué.

« Ces derniers sont des professionnels bien ancrés dans leurs milieux et qui, depuis 40 ans, forment un vaste réseau national d’expertise, poursuit Mme Richard. Ils connaissent aussi l’ensemble des ressources disponibles. »

Le site Internet contient aussi des articles de blogue portant sur l’entrepreneuriat et comprendra prochainement des conseils venant d’autres entrepreneurs.