COVID-19 : baisse des hospitalisations et importante hausse des cas sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord fait état de 39 hospitalisations dans son bilan du 3 février, soit quatre de moins que dans son précédent bilan.

Le CISSS de la Côte-Nord dénombre 100 nouveaux cas et 742 cas actifs, soit 69 de plus qu’hier. Fait à noter, aucun autre décès n’est à déplorer dans la région, qui compte un total de 13 décès depuis le début de la pandémie.

Les Réseaux locaux de services (RLS) comptant le plus de nouveaux cas dans les dernières 24 heures sont encore ceux de Sept-Îles, avec 33, et celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan, avec 27, soit 24 dans la MRC de Manicouagan et 3 dans celle de la Haute-Côte-Nord.

Cas confirmés : 4 118 (+100) ⇒ 742 actifs

RLS Haute-Côte-Nord-Manicouagan : 1 816 (+27) ⇒ 288 actifs

RLS de Port-Cartier : 268 (+12) ⇒ 39 actifs

RLS de Sept-Îles : 1 340 (+33) ⇒ 273 actifs

RLS de la Minganie : 168 (+5) ⇒ 40 actifs

RLS de la Basse-Côte-Nord : 272 (+2) ⇒ 36 actifs

RLS de Caniapiscau : 139 (+4) ⇒ 23 actifs

RLS de Kawawachikamach (CLSC Naskapi) : 27 ⇒ 0 actif

RLS indéterminé : 88 (+17) ⇒ 43 actifs

Éclosions dans les installations du CISSS de la Côte-Nord :

CHSLD des Bergeronnes : TERMINÉE

30 travailleurs, 26 résidents

30 travailleurs, 26 résidents CHSLD Boisvert (Baie-Comeau) – 1 er étage : Nouvelle éclosion

Moins de 5 travailleurs, moins de 5 résidents

étage : Moins de 5 travailleurs, moins de 5 résidents CHSLD Boisvert (Baie-Comeau) – 3 e étage :

9 travailleurs, 5 résidents

étage : 9 travailleurs, 5 résidents CHSLD N.-A.-Labrie (Baie-Comeau) :

Moins de 5 travailleurs, 15 résidents

Moins de 5 travailleurs, 15 résidents Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – Médecine-chirurgie :

7 travailleurs, 11 usagers

7 travailleurs, 11 usagers Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – Personnel d’entretien : Nouvelle éclosion

Moins de 5 travailleurs, 0 usager

Moins de 5 travailleurs, 0 usager Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – UCDG-URFI :

12 travailleurs, 25 usagers

12 travailleurs, 25 usagers Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Sept-Îles :

Moins de 5 travailleurs, moins de 5 usagers

Moins de 5 travailleurs, moins de 5 usagers Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles – SAD et auxiliaires familiales :

9 travailleurs, moins de 5 usagers

9 travailleurs, moins de 5 usagers CHSLD de Sept-Îles (Résidence Gustave-Gauvreau) :

17 travailleurs, 25 résidents

17 travailleurs, 25 résidents CHSLD de Sept-Îles (Résidence Urgel-Pelletier) :

Moins de 5 travailleurs, 11 résidents

Moins de 5 travailleurs, 11 résidents Hôpital de Sept-Îles – Accueil et centrale de rendez-vous :

Moins de 5 travailleurs, 0 usager

Moins de 5 travailleurs, 0 usager Hôpital de Sept-Îles – Hospitalisation :

5 travailleurs, 7 usagers

5 travailleurs, 7 usagers Hôpital de Sept-Îles – UCDG-URFI :

Moins de 5 travailleurs, 11 usagers