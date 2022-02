Bris prolongé à la remontée mécanique du centre de ski

La remontée mécanique du mont Ti-Basse ne fonctionne plus depuis dimanche et elle ne sera pas disponible au plus tôt avant le 11 février. La direction du centre de ski vient de le faire savoir sur sa page Facebook.

Le bris est survenu avant le début des opérations dimanche. Après une investigation du personnel d’entretien de la station et du service de l’électricité de la Ville de Baie-Comeau, le variateur de vitesse est en cause, une pièce essentielle dans le contrôle du moteur électrique.

« Les efforts sont axés sur le retour du télésiège pour la fin de la saison de ski. Une entreprise de Jonquière, spécialisée dans le domaine, a la pièce en main et procédera à une tentative de réparation dans les prochains jours. La semaine prochaine, la réinstallation et les tests au Mont Ti-Basse nous permettront de nous prononcer officiellement sur la suite », ajoute la direction.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie pour le moment, le centre de ski se dit confiant de remettre le télésiège quadruple en opération d’ici au 11 février.

Les autres services de la station de ski demeurent accessibles, comme le T-Bar à la deuxième montagne, le poma de la pente-école et du parc à neige, la glissade en tubes et le chalet, selon bien sûr les normes sanitaires.

Le centre de ski assure que le remplacement du variateur par une pièce neuve sera fait cet été, que la réparation à venir fonctionne ou non.

« Cette option n’a pas été retenue dans l’immédiat, car une certification est exigée pour respecter les normes lors d’un remplacement, un processus estimé à plusieurs semaines. Ce délai aurait compromis la remise en service du télésiège pour la fin de la saison », peut-on aussi lire.