Service de transport d’ITUM : succès pour la nouvelle structure

Plus d’un an après avoir mis en place une nouvelle structure pour assurer des services de transport dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam, ITUM tire un bilan des plus positifs.

C’est à l’été 2020 qu’ITUM a décidé d’assumer ce service de façon autonome avec leurs propres autobus et leur service de coordination.

Au cours de l’année 2021, le transport scolaire a parcouru plus de 22 500 km en transportant près de 26 000 personnes.

Pour les autres transports, tels que les nolisements et transports collectifs, plus de 25 000 km ont été parcourus pour plus de 5 500 usagers.

« L’ensemble de la communauté est fier des efforts investis dans ce projet. Nous avons personnalisé l’offre en créant, entre autres, un service de transport en commun », affirme le conseiller, Kenny Régis.

Pour sa part, Christina Fontaine, la coordonnatrice du transport pour ITUM explique que par ce service, la communauté a pu assurer des emplois intéressants et offrir un service personnalisé aux membres. D’ailleurs, le service des transports affirme avoir des besoins pour des chauffeurs et rappelle que des formations personnalisées, en collaboration avec le Centre Mitshapeu, sont offertes.

ITUM s’était procuré un autobus à l’été 2020 pour assurer un trajet entre Maliotenam et Uashat

Activités de sensibilisation

Avec l’arrivée de la campagne de Sécurité en transport scolaire, des activités de sensibilisations et de surveillance seront tenues sur l’ensemble du territoire de la région avec la collaboration d’Autobus du Fer, des Centres de services scolaires et de la Sûreté du Québec. De plus, la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) assurera une vigilance routière plus marquée.