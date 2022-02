Météo : février s’annonce moins froid, mais…

Quelques épisodes de froid sont attendus pour février, mais le deuxième mois de 2022 devrait être plus doux que janvier. Photo pixabay.com

Janvier est derrière nous. Le premier mois de 2022 aura apporté son lot d’avertissements de froid extrême dans la région et assurément deux records. Février s’annonce un peu plus doux, mais d’autres épisodes de froid se pointent le bout du nez.

Côté record pour janvier, il y a celui où il aura fait -35,2 degrés Celsius le 27 janvier à Sept-Îles, éclipsant une marque vieille de plus de 100 ans, précisément 113 ans, et son -33,3 degrés.

Pour l’ensemble du mois, la température moyenne aura été de -2,8 degrés sous la normale, soit -18,1 degrés Celsius. En termes de précipitations, ça se résume à 62,5 mm (normale à 81,7). Sur l’ouest de la province, le météorologiste chez Environnement Canada, André Cantin, indique que ce fut plus froid en moyenne de -5 degrés.

Pour janvier, il faudra aussi retenir l’abondance de neige à Blanc-Sablon, la municipalité la plus à l’est de la Côte-Nord. Il y est tombé 246 centimètres de neige en janvier. « C’est énorme », a lancé André Cantin. Au sol, c’est 112 cm de neige qu’il reste.

M. Cantin parle d’anomalies de précipitations de 175 à 200% au-dessus de la normale pour Blanc-Sablon.

Moins extrême

Pour février, le météorologiste d’Environnement Canada indique que ça regarde pour des températures moins extrêmes, quoique le mois a débuté avec un avertissement de froid extrême pour Sept-Îles en avant-midi.

« Demain et jeudi, ce sera un peu plus doux avec de la neige. » Après coup, il fera plus froid jusqu’au milieu de la semaine prochaine, pour ensuite un retour à la normale, « mais ça peut varier ».