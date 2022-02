Les gyms et les spas pourront rouvrir le 14 février

Les gyms et les spas ont enfin l’aval de la Santé publique pour rouvrir le 14 février.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé ces assouplissements lors d’un point de presse.

« Il faut penser à la santé mentale des Québécois. On fait la balance des inconvénients et on sent la grogne qui augmente. Nous sommes rendus à 61 % pour l’administration de la troisième dose, ce n’est pas suffisant. Il faut que cela augmente pour nous assurer une plus grande couverture vaccinale. »

M. Legault a également fait le point sur la situation de la COVID-19. 2852 personnes sont hospitalisées présentement. On constate une baisse de 426 personnes en une semaine.

Le premier ministre du Québec a à nouveau tendu la main aux personnes non vaccinées. » Le ministre Lionel Carmant est en train de monter une équipe pour former des brigades pour vacciner des gens dans les régions où il y a moins de gens qui sont vaccinés. En une semaine, 11 000 personnes ont pris un rendez-vous pour se faire vacciner ou ils ont obtenu le vaccin », ajoute M. Legault.

Recul sur la «contribution santé »

François Legault a confirmé que le projet de loi sur la taxe santé est prêt, mais qu’il ne sera pas déposé. « Je suis conscient que cette annonce divise les Québécois. C’est le temps de tendre la main et de travailler ensemble pour que le Québec reste un peuple uni. Il faut rebâtir des ponts entre les Québécois. Essayons de se rassembler pour que le Québec reste un endroit où il fait bon vivre ».

Il était accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et du directeur de la Santé publique par intérim, Luc Boileau.