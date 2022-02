Barrières d’accès au réseau de la santé pour les femmes : la Côte-Nord n’échappe pas à la règle

Dans la lettre ouverte Monsieur Legault, le droit des femmes à la santé est en jeu, écrite par Linda Crevier, présidente du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, on déplore « les obstacles à l’accessibilité des services sociaux et de santé qui sont longtemps restés dans l’angle mort et qui touchent particulièrement les femmes ».



Les enjeux qui sont soulevés dans le document touchent vivement les femmes de la région, selon le Regroupement des femmes de la Côte-Nord (RFCN). « La lettre aborde notamment les violences institutionnelles, la Côte-Nord ne fait pas exception à la règle », de confirmer la coordonnatrice du RFCN, Mélanie Bernier.

Cette dernière affirme recevoir de nombreux témoignages de groupes de femmes régionaux qui attestent des enjeux dévoilés au grand jour par le réseau. Par exemple, semble-t-il qu’un psychiatre nord-côtier émet un diagnostic de trouble de personnalité limite à une majorité de femmes victimes de violence conjugale.

« Sous le simple prétexte qu’une femme qui est capable de tolérer ce type de situation ne peut qu’avoir un trouble de personnalité limite. Une femme qui subit de la violence conjugale, qui est en processus de séparation et qui vit une crise, se fait catégoriser avant même d’avoir ouvert la bouche et d’avoir retrouvé un semblant d’équilibre », commente Mme Bernier.

De plus, les personnes qui habitent dans des milieux défavorisés, « tels que les périphéries ou les quartiers où l’on retrouve des HLM », sont moins bien prises au sérieux.

« Nous avons huit communautés innues sur notre territoire, par contre les services ne sont toujours pas adaptés à leur réalité », poursuit la coordonnatrice.

Celle-ci raconte qu’une femme qui a réclamé de l’aide en milieu hospitalier « s’est fait traiter de sauvage par une aide-soignante devant toute une salle d’attente ».

« Des refus d’offrir le service d’un interprète aux femmes autochtones qui ne parlent pas ou très peu le français, sous prétexte qu’elles mentent. Bien souvent, elles sont dans l’obligation d’accepter de signer sans même savoir de quoi il s’agit », s’indigne-t-elle.

Ce n’est pas fini. Les situations s’enchaînent les unes après les autres, touchant bon nombre de catégories de femmes.

Pour Mélanie Bernier, il est impensable qu’une « femme enceinte qui a un problème d’obésité » se fasse reprocher « d’être trop grosse à un tel point que sa situation nuit au travail ou aux compétences des professionnels ».

« Dans l’incapacité de trouver le sexe du bébé lors de l’échographie, le médecin lui a mentionné qu’elle devrait attendre d’accoucher pour le savoir, se désole-t-elle. Comme si le fait d’être grosse permet de recevoir toutes sortes de commentaires et d’attitudes irrespectueuses. Des femmes qui sortent en pleurant de leur échographie, en raison de l’attitude de la professionnelle envers elle, est inacceptable. »

Dans la même veine, une femme en surpoids a accouché d’une césarienne et, « lorsqu’elle était au pire moment de sa vulnérabilité, nue sur une table d’opération, surmédicamentée », elle a été obligée d’entendre « les commentaires désobligeants des médecins qui se plaignaient de la lourde charge de travail et de comment l’obésité est devenue un fléau », s’est fait rapporter Mme Bernier.

Reproches

Le RFCN reproche notamment au CISSS de la Côte-Nord son virage numérique « qui ne prend pas en considération les personnes âgées, les territoires qui n’ont pas accès à Internet, les femmes vulnérables, des personnes vivant avec des situations précaires qui ne sont pas en mesure de se payer le service ».

« Ça rend difficile la prise de rendez-vous, donc l’accès aux services », précise la coordonnatrice.

L’immensité du territoire ne facilite pas la tâche au centre de santé pour offrir des services adéquats, selon Mélanie Bernier.

« Ce sont bien souvent les femmes qui doivent concilier le travail et la famille pour se rendre à un rendez-vous, martèle-t-elle. Pour avoir accès à une optométriste, une femme de la Minganie a dû se rendre jusqu’à Sept-Îles, elle a fait cinq heures de route et ces services ne sont pas remboursés. »

Finalement, n’oublions pas les femmes qui doivent accoucher et qui ne résident pas à Sept-Îles ou à Baie-Comeau. Comme le rappelle Mme Bernier, elles doivent se déplacer, parfois un mois à l’avance, pour accoucher.

« Ce qui signifie qu’elle doit se loger, organiser la garde des enfants, aller à ses rendez-vous, mais les frais remboursés ne sont pas suffisants pour compenser pour toutes ces dépenses. Et si elle décide de partir accoucher dans une autre région, parce que sa famille est là-bas, le CISSS ne rembourse rien puisqu’elle n’est plus dans la région. »

Le Regroupement des femmes de la Côte-Nord, qui fait partie du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, espère que le gouvernement Legault reconnaîtra les obstacles évoqués dans la lettre et qu’il est prêt à agir dès maintenant de manière structurante pour les éliminer.