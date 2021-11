Un natif de la Côte-Nord est porté disparu à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a émis un avis de disparition concernant Ken Lebrasseur de Québec. L’homme de 48 ans est originaire de la Côte-Nord.

M. Lebrasseur a été vu pour la dernière fois le 22 novembre dans les environ de15h30, dans le secteur de la rue du Pont.

Selon les informations recueillis, il pourrait se trouver dans le secteur du centre-ville et de Lauberivière. On craindrait pour sa vie et sa sécurité.

Si vous apercevez Ken Lebrasseur, vous êtes invités à composer le 911 pour une intervention immédiate.

Description

Taille : 1 m 77

Poids : 73 kg

Cheveux : Foncés

Yeux : Bleus

Habillement : Portait possiblement une casquette, jeans et coton ouaté noir

Merci de votre collaboration habituelle!