Louis-Jean Cormier se retrouve dans la course pour neuf Félix

C’était jour de dévoilement le 22 septembre alors que l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a annoncé le nom de ceux et celles qui sont en nominations aux Galas 2021. Le nom du Septilien Louis-Jean Cormier est accolé à plusieurs catégories.

Ce sont neuf nominations pour Louis-Jean Cormier en vue de ce grand rendez-vous du mois de novembre.

Il est en lice pour le Félix Album de l’année – Adulte contemporain, Auteur ou compositeur de l’année / Auteure ou compositrice de l’année, Interprète masculin de l’année, Album de l’année – Choix de la critique, Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web, Arrangements de l’année, Pochette d’album de l’année, Prise de son et mixage de l’année ainsi que Réalisation de disque de l’année.

Pour les catégories Interprète masculin et Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web, c’est l’académie et le public qui trancheront par le vote.

« Pour la première fois, le public est invité à se prononcer sur PalmaresADISQ.ca, le réseau principal de vote », indique l’ADISQ.

Une grande partie des nominations de Louis-Jean Cormier sont le fruit de son cinquième album en carrière, Le ciel est au plancher, sorti en avril dernier.

La musique autochtone

Tout comme l’an passé, Scott-Pien Picard et Matiu, tous deux de Uashat mak Mani-utenam, figurent parmi les nommés dans la catégorie Artiste autochtone de l’année, à l’instar de Kanen.

La grande fête de l’industrie de la musique et du spectacle se déroulera en trois temps, couronnée avec le 43e Gala de l’ADISQ diffusé le 7 novembre prochain, dès 20h, sur ICI TÉLÉ. Au préalable, il y aura eu le Premier Gala le 3 novembre, 20h, sur Télé-Québec (en rediffusion le 7 novembre, 18h) et le Gala de l’Industrie présenté sur PalmarèsADISQ.ca, le lundi 1er novembre, à 16h.