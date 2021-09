Les éducatrices du CPE de Port-Cartier se prononceront sur la tenue d’une grève

La hausse salariale de 2% proposée par l’employeur est jugée « inacceptable » par le Syndicat des Métallos qui représente les éducatrices et éducateurs du CPE Touchatouille de Port-Cartier.

Des assemblées générales auront lieu dans les prochains jours pour que les travailleuses se prononcent sur un mandat de grève.

« L’augmentation salariale de 2% qui nous est proposée se conjugue à une augmentation presque équivalente des coûts de l’assurance collective », a déploré Manon Leclerc, membre du comité de négociation syndical. « Dans un contexte où l’indice des prix à la consommation a crû de 4,1% depuis un an, cela revient à appauvrir de façon durable les travailleurs essentiels que nous sommes pourtant.»

Les Métallos représentent aussi les éducatrices du CPE Au Jardin de Pierrot de Rouyn-Noranda qui aura également à se prononcer dans les prochains jours.

La présidente de la section locale 7065 de Port-Cartier, Patsy Ouellet, a appelé les membres à rejeter massivement les offres et à donner au comité de négociation un mandat de grève fort.

« Si le ministre de la Famille souhaite ouvrir de nouvelles places et valoriser le métier d’éducatrice et d’éducateur, ce n’est pas avec de telles offres qu’il parviendra à surmonter le contexte de pénurie de main-d’œuvre, à augmenter les inscriptions en technique d’éducation à l’enfance et à assurer un meilleur taux de rétention du personnel », a-t-elle martelé.

La convention collective du personnel du CPE Touchatouille est échue depuis le 1er avril 2020.