Une élection qui ne change rien dans Manicouagan

Marilène Gill a remporté 52,6% du vote des électeurs de Manicouagan lundi soir. Elle sera de retour en poste dans un gouvernement libéral minoritaire. Bref, du pareil au même.

Selon les dernières données d’Élections Canada, avec 260 bureaux de scrutin sur 261 de dépouillés, la bloquiste a remporté facilement la victoire avec plus de 17 700 voix. Son plus proche rival est le candidat conservateur Rodrigue Vigneault, qui obtient 7 354 voix (21,8%).

Le candidat libéral de l’extérieur de la région, Thomas Gagné, a quand même réussi à obtenir 6 291 voix, soit 18,7% du vote. Le fantôme de la campagne, le néodémocrate Nichola St-Jean a gagné 1 472 électeurs (4,4%) et la candidate du Parti Libre Canada, Bianca Girard, termine la course avec 2,6% du scrutin, soit 863 votes.

« Ça ne change rien », a lancé Jessica Belisle, directrice de la Chambre de commerce Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam.

« Nous avions déjà une bonne relation avec le Bloc et Marilène, de même qu’avec le parti libéral. On espère poursuivre les collaborations déjà entamées avec eux. On continue ce qu’on avait commencé », a résumé Mme Belisle.

Fin août, l’Alliance des chambres de commerce de la Côte-Nord avait fait connaître ses attentes face au prochain gouvernement fédéral. Elle avait des préoccupations notamment face à la pénurie de main-d’œuvre et à la PCRE qui, à ses yeux, empêche le retour au travail de milliers de travailleurs.

« De ce qu’on comprend, ça doit arrêter en novembre. C’est certain que si ça se poursuit au-delà du mois de novembre tel qu’annoncé, nous allons faire des représentations », a-t-elle assuré.

Plus pauvres de 612 M$

De son côté, le préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault, s’est dit « absolument pas surpris » du résultat qui modifiera peu la situation actuelle, estime-t-il.

« On est juste 612 M$ plus pauvres aujourd’hui. Il y aurait eu tellement de beaux dossiers à régler avec ça », a-t-il déploré.

Il s’est dit confiant que la bloquiste Marilène Gill sera un bon appui, entre autres pour le dossier de l’usine de biocarburant à Port-Cartier.

« Marilène n’est pas au pouvoir, mais par contre, c’est une très bonne voix à l’opposition et je crois qu’elle sera bonne pour faire cheminer nos dossiers. »