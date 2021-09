La Compagnie brille aux Prix canadiens de la bière

Trois récompenses pour la Microbrasserie la Compagnie aux Prix canadiens de la bière, la médaille d’or dans la catégorie English bitter – Best bitter or ESB pour la Wagon rouge, la médaille d’argent dans la catégorie North American Style Blonde or Golden Ale pour l’Ouvrière et la médaille de bronze dans la catégorie English bitter – Best bitter or ESB pour la Pointe aux Basques.

La Compagnie aura du nouveau dans son décor. La microbrasserie de Sept-Îles a brillé à sa toute première participation aux Prix canadiens de la bière (Canadian Brewing Awards).

Billy Dumas, Marie-Pier Johnson et Martin Demassieux, les propriétaires de la Compagnie, avaient misé sur trois des bières de la première heure et ils auront eu raison.

L’Ouvrière, la Wagon Rouge et la Pointe aux Basques se sont retrouvées à l’honneur lors de l’événement des 16, 17 et 18 septembre. La 19e édition se tenait au Centre des congrès de Québec.

Une médaille des Prix canadiens de la bière est un honneur prestigieux. Ce symbole d’excellence reconnu par l’industrie des brasseries canadiennes est de couleur or pour la Wagon Rouge dans la catégorie English bitter – Best bitter or ESB, de couleur argent pour l’Ouvrière dans la catégorie North American Style Blonde or Golden Ale et de couleur bronze pour la Pointe aux Basques dans la même catégorie que la Wagon Rouge.

«Ce qui nous rend le plus fier dans tout ça, c’est de savoir que ce sont presque uniquement les gens de Sept-Îles qui peuvent boire ces bières. Honnêtement, on les brasse en premier lieu pour que les gens de chez nous les aiment… et qu’ils soient fiers de LEUR microbrasserie. On est donc vraiment content de leur faire honneur devant tout le Canada », a souligné Billy Dumas, brasseur et propriétaire de la Compagnie.

Le trio de propriétaires ne compte pas changer sa recette, celle de ne pas exporter ses produits à l’extérieur de la ville de Sept-Îles, « par choix ». Le développement du marché local est au cœur de leurs préoccupations depuis le début de leurs activités et ils comptent continuer dans cette direction pour les années à venir, ont-ils fait savoir.

Soulignons que les Prix canadiens de la bière, c’est une compétition unique au pays pour juger de la qualité de ce qui se brasse au pays. C’est une dégustation à l’aveugle sanctionnée par le programme de certification des juges de la bière qui permet au panel de déterminer les gagnants dans une cinquantaine de catégories.

La Compagnie soulignera certainement ses honneurs avec sa clientèle dans le cadre de son Oktoberfest du 21 au 25 septembre.

Marie-Pier Johnson du trio de propriétaires de la Compagnie, pointe fièrement le trophée de la médaille d’or pour la Wagon Rouge.