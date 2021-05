Pas encore de bal pour les finissants

Encore cette année, la fin du parcours au secondaire sera soulignée autrement dans les écoles. Le tapis rouge sera déroulé différemment, faute d’un bal des finissants comme l’ont connu les secondaires 5 de l’époque avant pandémie.

À l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, les 34 finissants de 2020-2021 auront droit à la même formule que ceux de l’an dernier, une formule « ciné-parc », le 12 juin (remis au lendemain en cas de pluie).

« On ne peut pas vraiment se réinventer compte tenu des circonstances », a fait savoir Marie-Ève Laverdière, enseignante responsable de la collation des grades en compagnie de sa collègue Alexandra Tremblay.

Il y aura un défilé dans les rues qui mènera le cortège vers le stationnement de la Réserve navale NCSM Jolliet. Sur place, les étudiants, après le petit mot qui leur sera adressé, défileront chacun à leur tour sur le tapis rouge pour recevoir leur diplôme et leur album des finissants. Ils auront également droit à une surprise que les enseignantes gardent secrète.

CEL’A

À Port-Cartier, la direction du Centre Éducatif l’Abri ne changera pas sa recette gagnante de juin, mais la revampera pour en faire une version ciné-parc 2.0. Et ça marquera clairement la fin du passage au secondaire de sa soixante d’élèves puisque l’événement se tiendra le 25 juin, soit deux jours après la fin de l’année scolaire.

Ça se passera encore dans le stationnement de l’école, mais cette fois, les voitures seront munies de diffuseurs FM, une formule clé en mains avec Disco Flash qui aura érigé un chapiteau en cas de mauvais temps. Pas de finissants à l’extérieur.

Les finissants seront présentés et recevront leur diplôme, avant d’intégrer l’intérieur du CEL’A pour la prise de photos officielles. Une parade dans les rues de Port-Cartier mettra la boucle à l’événement.

« On va au maximum de ce qu’on peut leur offrir. On a trouvé les élèves bons et résilients cette année. Ils auraient mérité un beau bal », a souligné le directeur adjoint du CEL’A, Éric Couture.

Manik

À l’école Manikoutai, ça se passera le 19 juin. Les 160 finissants défileront en alternance tout au long de la journée entre 10h et 18h. Après l’accueil dans le hall de l’école, ils enfileront la toge et le mortier, qu’ils garderont en souvenir, pour la remise du diplôme et l’album des finissants.