Michel Villeneuve « remonte la pente »

Le musicien Michel Villeneuve était dans une profonde dépression avant de reprendre goût à la vie. Ce fut toute une traversée entre l’ombre et la lumière, qui au final, a donné son deuxième album Solstice.

« Il y a beaucoup de choses fondamentales qui ont changé dans ma vie en peu de temps, fin 2019. Je sentais que j’étais sur le point où je remontais la pente », lance le Portcartois.

C’est ce qui explique le nom de l’album qu’il a mis environ trois ans à écrire.

« C’est un point pivot. La fin de quelque chose, le début d’autre chose », dit-il.

C’était important pour l’artiste de s’éloigner de la « métaphore maritime », pour ne pas tomber dans une sorte de clichée.

« Quand j’écris une chanson et que je suis en train d’évaluer mon texte, je me pose toujours la question : est-ce que je suis en train de me rouler dedans, ou c’est juste que ça doit sortir comme ça », explique Michel Villeneuve.

Il n’est quand même pas question de renier ses racines.

« Évidemment que ça s’entend et que c’est là, mais je fais juste attention. »

Une créativité relaxe

Quand il n’est pas en studio avec Dany Placard, Michel Villeneuve à une « vraie job », chez Alouette.

Ce contexte de vie lui donne droit à une créativité plus « relaxe », pense-t-il.

« Ça doit être assez désagréable et stressant pendant que tu le fais de te demander qu’est-ce que ça va donner », illustre-t-il. « Je n’ai pas de plan de carrière, je fais de la musique parce que je ne peux pas faire autrement, ce que ça va donner après, ça n’occupe pas vraiment mes pensées. »

Il écrit donc ses chansons quand quelque chose se dépose dans sa tête. Pendant qu’il fait la vaisselle, s’il a un flash, il laisse tout de côté et s’en va à la rencontre de son crayon. Il n’a pas de moment spécifiquement réservé au travail.

Pandémie

De la lenteur, il a en a eu par contre peut-être plus qu’espérer avec les impacts de la pandémie. Évidemment que tout le processus de l’album a été impacté.

« Le 13 mars, le fameux jour où tout a arrêté, on a fait un show pratiquement illégal à l’Isle-aux- Coudres. Un mois plus tard, on devait se rencontrer tout le monde. Tout ceci est tombé sur la glace, car on ne pouvait même pas sortir de la Côte-Nord », relate le musicien.

Et pour les spectacles, Michel Villeneuve ne se fait pas d’idées. Il y a un bouchon terrible dans le monde de la diffusion avec tous les spectacles qui ont été reportés.

« Il y a des gens bien établis, qui attendent de faire des shows, alors moi, le petit cul de la Côte-Nord, je vais attendre mon tour », dit-il.

On peut quand même espérer le voir prochainement sur les planches du Café-Théâtre Graffiti. Le 25 mai, il sera aussi possible de regarder gratuitement une captation complète de l’album réalisée à L’Isle-aux-Coudres. Les billets seront disponibles sur lepointdevente.com

D’ici là, Michel Villeneuve est déjà passé à autre chose. Il planche déjà sur son troisième album…à suivre !