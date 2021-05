La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles distribue des plants

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) convie la population à venir rencontrer sa nouvelle équipe le samedi 22 mai, jusqu’à 17h, dans le stationnement du parc de l’Anse. Ce sera aussi l’occasion pour la distribution de plants pour « Mai, mois de l’arbre et des forêts ». L’organisme donnera de jeunes épinettes blanches, pins blancs et pins rouges.

« En plus d’effectuer un premier contact avec les citoyens, l’objectif de l’activité est de sensibiliser la population à l’importance des arbres et forêts dans notre quotidien. Les plants sont fournis gratuitement grâce à la participation du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avec la collaboration de l’Association forestière Côte-Nord », a fait savoir la directrice générale de la CPESI, Marie-Michelle Morneau.